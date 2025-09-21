Openda non convince, l’attaccante subentrato a Vlahovic in Verona Juve bocciato dai giornali: ecco la sua pagella. Le pagelle de La Gazzetta dello Sport sul match tra Juventus e Verona non sono tenere e non risparmiano nessuno, nemmeno chi è subentrato. Il quotidiano, infatti, ha assegnato un voto largamente insufficiente a Openda, la cui prestazione, dopo l’ingresso in campo al posto di Vlahovic, è stata un mix di energia e poca concretezza. L’attaccante belga ha ricevuto un 5, un giudizio severo e diretto che riflette il suo scarso impatto sulla partita. Secondo il giornale, il suo contributo è stato “solo apparenza”, a testimonianza di un giocatore che non è riuscito a incidere in modo significativo sul risultato finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda non convince, l’attaccante subentrato a Vlahovic in Verona Juve viene ancora rimandato: «Salta come un grillo, è soltanto apparenza». Il voto riflette la sua prova