Openda non convince l’attaccante subentrato a Vlahovic in Verona Juve viene ancora rimandato | Salta come un grillo è soltanto apparenza Il voto riflette la sua prova

Openda non convince, l'attaccante subentrato a Vlahovic in Verona Juve bocciato dai giornali: ecco la sua pagella. Le pagelle de La Gazzetta dello Sport sul match tra Juventus e Verona non sono tenere e non risparmiano nessuno, nemmeno chi è subentrato. Il quotidiano, infatti, ha assegnato un voto largamente insufficiente a Openda, la cui prestazione, dopo l'ingresso in campo al posto di Vlahovic, è stata un mix di energia e poca concretezza. L'attaccante belga ha ricevuto un 5, un giudizio severo e diretto che riflette il suo scarso impatto sulla partita. Secondo il giornale, il suo contributo è stato "solo apparenza", a testimonianza di un giocatore che non è riuscito a incidere in modo significativo sul risultato finale.
Cosa sarebbe la #Juventus senza #Yildiz #Vlahovic e #Bremer? #Openda si sta inserendo bene e mi fa ben sperare. #David che dice di voler fare 25 goal ancora non mi convince purtroppo.
Openda Juve, come è andato l'esordio in maglia bianconera allo Stadium? Voto e pagella dell'ultimo arrivato a Torino - Openda Juve: come è andato l'esordio in maglia bianconera dell'ex attaccante del Lipsia, subentrato nella ripresa del derby d'Italia vinto con l'Inter Lois Openda ha fatto il suo tanto atteso esordio ...
