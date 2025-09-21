ong le nuove tattiche in mare per aggirare la legge piantedosi

«La flotta delle Ong sta adottando nuove tattiche. Le navi si schierano davanti alla Tripolitania, da dove i trafficanti libici fanno partire il grosso dei migranti che arriva in Italia. Le ammiraglie, per evitare di venire spedite dal Viminale in porti lontani con poche persone a bordo, segnalano gli interventi alle imbarcazioni più piccole, che sanno di poter arrivare solo fino a Lampedusa. Le grandi recuperano i migranti solo quando non possono farne a meno», rivela a Panorama una fonte in prima linea nel monitoraggio dell’immigrazione illegale. Ma ci sono anche casi in cui i disperati presi in mare sono tanti, come i 270 di nave Solidaire, che il 6 settembre li ha sbarcati a Livorno. 🔗 Leggi su Panorama.it

