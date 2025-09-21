Onana va sulla fascia | assist per il gol di Onuachu

L'ex portiere dell'Inter e del Manchester United Andre Onana è sempre stato molto apprezzato per la sua capacità di giocare coi piedi, anche lontano dai pali. Nella sfida della Super Lig turca tra il suo Trazbonspor e il Gaziantep, è lui a firmare l'assist per il gol del definitivo 1-1: si sposta sulla fascia destra e lancia alle spalle della difesa, dove Paul Onuachu può realizzare. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Onana va sulla fascia: assist per il gol di Onuachu

Onana va sulla fascia: assist per il gol di Onuachu

