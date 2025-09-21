Un processo da rifare, dalle fondamenta. È questa la richiesta contenuta nell’appello presentato dai difensori di Michael Alessandrini, 30 anni, contro la sentenza della Corte d’Assise di Pesaro che ad aprile scorso lo ha condannato a 24 anni per l’omicidio del 27enne Pierpaolo Panzieri, ucciso con 23 coltellate la notte del 20 febbraio 2023 nella sua abitazione in via Gavelli. Una sentenza pesante, che ha riconosciuto un vizio parziale di mente all’imputato e stabilito, oltre al carcere, anche tre anni di misura di sicurezza in una Rems, una struttura sanitaria per chi ha problemi psichiatrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Panzieri, verso l’appello. Gli avvocati di Alessandrini: : "Il processo è tutto da rifare"