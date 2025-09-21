Omicidio Panzieri verso l’appello Gli avvocati di Alessandrini | | Il processo è tutto da rifare
Un processo da rifare, dalle fondamenta. È questa la richiesta contenuta nell’appello presentato dai difensori di Michael Alessandrini, 30 anni, contro la sentenza della Corte d’Assise di Pesaro che ad aprile scorso lo ha condannato a 24 anni per l’omicidio del 27enne Pierpaolo Panzieri, ucciso con 23 coltellate la notte del 20 febbraio 2023 nella sua abitazione in via Gavelli. Una sentenza pesante, che ha riconosciuto un vizio parziale di mente all’imputato e stabilito, oltre al carcere, anche tre anni di misura di sicurezza in una Rems, una struttura sanitaria per chi ha problemi psichiatrici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: omicidio - panzieri
Radio1 Rai. . #StatiUniti Omicidio aggravato, sparo di arma da fuoco, ostruzione alla giustizia, sono tra i 7 capi d'imputazione contestati a #TylerRobinson, accusato dell'assassinio di #CharlieKirk. Nel video la prima udienza del 22enne che ora rischia la pe - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Comunanza, chiuse le indagini: Funari verso il processo - Si va verso il processo per Claudio Funari, l'autore del pestaggio del 23 dicembre a Comunanza, costato la vita al 75enne Renzo Paradisi. Da rainews.it