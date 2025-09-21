Omicidio Hayati Aroyo a Sesto San Giovanni i 3 arrestati lo avrebbero ucciso e bruciato per un video intimo

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hayati Aroyo è stato ucciso e bruciato in un appartamento di Sesto San Giovanni (Milano) tra il 22 e il 23 luglio scorsi. In tre sono stati arrestati per omicidio. Secondo gli investigatori, lo avrebbero ucciso a causa di un video intimo di cui il 62enne era in possesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - hayati

Omicidio di Sesto San Giovanni: la vittima sarebbe Hayati Hayim Aroyo, cognato di un boss della criminalità turca

Omicidio Hayati Hayim Aroyo a Sesto San Giovanni, accoltellato e bruciato in casa: è cognato di un boss turco

Cognato di un boss della mafia turca ucciso con 30 coltellate e bruciato, tre fermi per l'omicidio di Hayati Aroyo: «C'era astio»

Ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: fermati due uomini e una donna. Il movente? “Voleva diffondere un video hot con lei”; Omicidio Hayati Aroyo a Sesto San Giovanni, i 3 arrestati lo avrebbero ucciso e bruciato per un video intimo; Hayati Aroyo ucciso con 30 coltellate e bruciato per eliminare le prove, la donna fermata: Temevo di provare pietà ma non l'ho provata.

omicidio hayati aroyo sestoOmicidio Hayati Aroyo a Sesto San Giovanni, i 3 arrestati lo avrebbero ucciso e bruciato per un video “intimo” - Hayati Aroyo è stato ucciso e bruciato in un appartamento di Sesto San Giovanni (Milano) tra il 22 e il 23 luglio scorsi ... fanpage.it scrive

omicidio hayati aroyo sestoHayati Aroyo ucciso e bruciato: i festini, la trappola di Valentina Peroni e il video intimo che lo ha condannato. Trenta coltellate, la prima dritta al cuore - Così è stato ucciso Hayati Aroyo, 62 anni, trovato carbonizzato il 23 luglio in un appartamento di Sesto San ... Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Hayati Aroyo Sesto