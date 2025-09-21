Omicidio di Antonietta Rocco | fermata l’ex badante Sabrina Dal Col L’arma non è stata trovata
Su di lei sono stati raccolti “gravi indizi di colpevolezza” e così dall’alba di ieri è sottoposta a fermo di indiziato di delitto Sabrina Dal Col, la donna di 53 anni accusata dell’omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne trovata senza vita in una pozza di sangue nella sua abitazione al civico 24. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
