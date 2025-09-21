Omicidio Charlie Kirk funerale allo stadio | Trump sul palco Fbi nega legami del killer con la sinistra

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una cerimonia nazionale per onorare l’attivista conservatore. Gli Stati Uniti si preparano a rendere omaggio a Charlie Kirk con una cerimonia di grande portata che supera i confini di un tradizionale funerale. L’evento, intitolato “Building a Legacy”, si terrà questa sera (domenica 21 settembre) allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, con inizio alle 20,00 ora italiana (11,00 locali). I cancelli saranno aperti dalle 17,00. Ospiti d’onore e programma della giornata. Alla commemorazione parteciperanno figure di primo piano della politica americana: Donald Trump, JD Vance, Robert F. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio Charlie Kirk, funerale allo stadio: Trump sul palco, Fbi nega legami del killer con la sinistra

