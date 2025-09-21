Omicidio Boiocchi Marco Ferdico inchioda Beretta | Accettai di partecipare al piano

Omicidio Boiocchi, Marco Ferdico inchioda Beretta. Le sue parole di Ferdico agli inquirenti: «Affascinato da quest’idea». Dopo mesi di silenzio, Marco Ferdico, ex frontman della Curva Nord interista, ha deciso di parlare davanti agli inquirenti in merito all’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader del tifo organizzato nerazzurro ucciso il 29 ottobre 2022. Come riportato da la Repubblica, Ferdico ha risposto esclusivamente alle domande riguardanti il delitto, fornendo la sua versione dei fatti. Secondo la ricostruzione, Ferdico è oggi rinviato a giudizio insieme al padre Gianfranco, ad Andrea Beretta – considerato il mandante – e a Daniel D’Alessandro e Pietro Simoncini, ritenuti invece gli esecutori materiali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Omicidio Boiocchi, Marco Ferdico inchioda Beretta: «Accettai di partecipare al piano»

