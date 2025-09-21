Omicidio Boiocchi l’ex frontman della Nord Ferdico vuota il sacco in procura | L’offerta di 50mila euro da Beretta la moto e le pistole

Ore 15.30 del primo maggio 2025. L’ex frontman della Nord Marco Ferdico, in carcere da un anno per l’indagine “Doppia curva”, si siede negli uffici della Procura davanti ai pm Paolo Storari e Stefano Ammendola: il verbale dà atto che l’interrogatorio “si svolge su richiesta dell’indagato”. Il quarantenne non è un collaboratore di giustizia come l’ex amico Andrea Beretta (ci hanno tenuto a precisarlo i legali nei giorni scorsi), ma ha comunque deciso di dire quello che sa sull’omicidio dello “Zio” Vittorio Boiocchi, capo storico del tifo organizzato di fede nerazzurra rientrato al secondo anello verde di San Siro nel 2019 (dopo un quarto di secolo dietro le sbarre) e assassinato a colpi di pistola la sera del 29 ottobre 2022 in via Fratelli Zanzottera a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

