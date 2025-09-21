Omicidio Boiocchi la ricostruzione di Marco Ferdico agli inquirenti ‘inchioda’ Beretta

Dopo mesi di silenzio, Marco Ferdico, ex frontman della Curva Nord dell' Inter, ha fornito agli inquirenti una dettagliata ricostruzione dei fatti riguardanti l'omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader del tifo organizzato nerazzurro, avvenuto il 29 ottobre 2022. La testimonianza di Ferdico, riportata da Repubblica, riguarda esclusivamente le dinamiche legate all'omicidio e ha permesso di chiarire ruoli e responsabilità nella vicenda. Ferdico, oggi rinviato a giudizio insieme al padre Gianfranco Ferdico, ad Andrea Beretta, Daniel D'Alessandro e Pietro Simoncini, ha raccontato come il piano sia stato concepito e messo in atto.

