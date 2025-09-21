Ombre russe sulla Polonia Trump gela Putin Isw | pilotata la fuga di notizie dal Cremlino

Roma, 21 settembre 2025 – Nella guerra d i parole (e voci) che alimenta l’alta tensione fra Russia ed Europa, piombano oggi le dichiarazioni di Donald Trump. Che fuga ogni dubbio su quale sarà l’atteggiamento degli Stati Uniti qualora Mosca dovesse continuare ad aumentare la pressione sulla Polonia. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per il funerale di Charlie Kirk, il tycoon ha detto senza esitazione che gli Usa sono pronti a intervenire in favore di Varsavia. Dichiarazioni che sembrano tutt’altro che dovute o banali. 'Se cala ulteriormente prezzo petrolio, si mette fine a guerra' “Fuga di notizie pilotata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

