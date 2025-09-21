Dopo aver rivestito a lungo il ruolo di eterna piazzata, Nicola Olyslagers si consacra finalmente con una stagione perfetta ed è la nuova campionessa del mondo di salto in alto sia al coperto che all’aperto. L’australiana ha trionfato quest’oggi sulla pedana bagnata dello stadio Nazionale di Tokyo, conquistando il primo titolo mondiale outdoor della carriera (il terzo complessivo contando quelli indoor) dopo il bronzo di Budapest 2023. La primatista d’Oceania (con il 2.04 del recente successo nelle Finali di Diamond League a Zurigo) ha avuto il merito di non commettere errori sulle misure più accessibili in condizioni complicate per via della pioggia, superando al primo tentativo 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olyslagers batte Mahuchick sotto la pioggia ed è la nuova campionessa mondiale di salto in alto