Una casa, per uscire dalla strada. Dove trovare riparo dal freddo e dalla solitudine. Nella quale ricostruire una speranza, ed immaginare un futuro. Con questo scopo l’amministrazione Del Ghingaro ha realizzato un progetto di “Housing First”, attraverso la ristruttuazione di un immobile di proprietà comunale destinato a diventare un punto di riferimento per l’accoglienza di persone senza fissa dimora in condizioni di marginalità estrema. Dove saranno promossi anche percorsi di autonomia e inclusione sociale. Grazie a un investimento complessivo di 260mila euro — di cui 200mila provenienti da fondi Pnrr e 60mila stanziati dal Comune — l’amministrazione viareggina ha finanziato i lavori di riqualificazione dell’immobile, che si trova tra il centro e il Marco Polo, che si concluderanno entro il 30 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre la strada e le difficoltà. Una casa dove rinascere