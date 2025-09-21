"Per promuovere davvero il benessere digitale, è fondamentale il ruolo dei pediatri e serve un’alleanza con la scuola: le famiglie oggi hanno la necessità di capire come impostare la gradualità nell’uso dello smartphone, al di là dei divieti, e si affidano sempre più a figure educative e a studi scientifici". A sottolinearlo - ricerche alla mano - è Marco Gui, professore di Sociologia dei Media all’università di Milano-Bicocca e direttore del centro di ricerca Benessere Digitale. L’ultimo studio, fresco di pubblicazione su Health Communication, riguarda proprio i pediatri e raccoglie i risultati del progetto Custodi Digitali (sostenuto anche dalla Regione Lombardia) e di una ricerca sperimentale condotta su un campione di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Oltre i divieti c'è di più. Pediatri "custodi digitali" e alleanze con le scuole anche per i compiti online