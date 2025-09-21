Oltre 500 a Recanati per Acquaroli | Risultati straordinari Abodi | grande stima
MACERATA "I risultati che abbiamo ottenuto in questi anni sono straordinari e non vanno considerati scontati. Abbiamo difeso la nostra terra e costruito una visione per le Marche, insieme a tante persone determinate, giovani e imprese". Così il governatore uscente, Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra. "Non ci sentiamo una regione in transizione, lo dimostriamo con i fatti e vogliamo continuare a lavorare per riportare le Marche tra le regioni più competitive d’Italia e d’Europa". Ieri, Acquaroli è stato accolto sul Colle dell’Infinito, a Recanati (foto), dal pubblico delle grandi occasioni (oltre 500 persone), applausi e bandiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
