Oltre 30mila persone a Torino per Gaza il 22 settembre è sciopero generale | Lunedì blocchiamo tutto Blocchi diffusi fermi anche treni e mezzi Gtt

Un lunghissimo corteo regionale quello che, nel pomeriggio di sabato 20 settembre, ha invaso le vie del centro di Torino. Oltre 30mila persone che, da tutto il Piemonte, hanno raggiunto il capoluogo per protestare pacificamente contro le azioni di Israele a Gaza, manifestando totale e piena. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Indagine al Casone di Scarlino: “Oltre 30mila metri cubi di sostanza acida in mare”

Alatri riceve oltre 30mila euro per attività educative e inclusive a favore dei minori

Festa di San Firmino a Pamplona, fiume di folla di oltre 30mila persone, cori "Palestina libera" e "stop al genocidio a Gaza” - VIDEO

In Svizzera il 7% di giovanissimi utilizza i social media in modo problematico. Si tratta di oltre 30mila adolescenti. Sempre connessi, spesso per l’online vengono trascurate altre attività e c'è fa fatica a staccarsi dagli schermi del proprio smartphone. In Ticino, q - facebook.com Vai su Facebook

` In Svizzera oltre 30mila adolescenti usano i social in modo problematico, con rischi per salute e sicurezza. Genitori e politica spingono per limiti più severi: in Ticino nasce l’iniziativa “Smartphone: a scuola no!”. Stasera, 20:40, LA 1 - X Vai su X

JTWIA 2025 raggiunto il sogno, battuto il record delle precedenti edizioni: oltre 30mila donazioni a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro!; La marcia delle 30 mila: il rosa colora Torino per Just the woman I am.

A Torino in migliaia al corteo regionale a favore del popolo palestinese - Oltre 5mila persone stanno sfilando sotto il sole per manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza. Segnala rainews.it