Oltre 30mila persone a Torino per Gaza il 22 settembre è sciopero generale | Lunedì blocchiamo tutto Blocchi diffusi fermi anche treni e mezzi Gtt

Torinotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lunghissimo corteo regionale quello che, nel pomeriggio di sabato 20 settembre, ha invaso le vie del centro di Torino. Oltre 30mila persone che, da tutto il Piemonte, hanno raggiunto il capoluogo per protestare pacificamente contro le azioni di Israele a Gaza, manifestando totale e piena. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Oltre 30mila persone a Torino per Gaza, il 22 settembre è sciopero generale: Lunedì blocchiamo tutto. Blocchi diffusi, fermi anche treni e mezzi Gtt

Oltre 30mila persone a Torino per Gaza, il 22 settembre è sciopero generale: "Lunedì blocchiamo tutto". Blocchi diffusi, fermi anche treni e mezzi Gtt - Orari e percorsi, tutto quello che c'è da sapere sullo sciopero generale nazionale che lunedì 22 settembre paralizzerà anche la città di Torino per manifestare solidarietà al popolo palestinese ... Lo riporta torinotoday.it

oltre 30mila persone torinoA Torino in migliaia al corteo regionale a favore del popolo palestinese - Oltre 5mila persone stanno sfilando sotto il sole per manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza. Segnala rainews.it

