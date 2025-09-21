Olmi inaugura la stagione a Tokyo | Ogni volta è come tornare a casa

Un ponte di cultura che collega il cuore del Giappone all’Italia e all’Emilia-Romagna. Sono iniziate da una settimana al New National Theatre di Tokyo le prove per La Bohème di Giacomo Puccini, titolo che inaugura la Stagione di Opera 202526 con il ritorno sul podio del maestro Paolo Olmi. Assieme a lui un cast di grande livello con il soprano Marina Costa-Kackson, il tenore Luciano Ganci, il baritono Massimo Cavalletti, il basso Andrea Pellegrini, le scene di Pasquale Grossi e i costumi di Alessandro Ciammarughi. Uno spettacolo attesissimo, in scena dal primo al 12 ottobre, da tempo tutto esaurito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

