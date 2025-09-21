Olimpico blindato per il derby | i laziali espongono uno striscione per Kirk Video

AGI - Uno striscione con la scritta "La ragione non si uccide, rip Charlie Kirk" è stato esposto dagli ultras della Lazio a Ponte Milvio, poche ore prima del derby con la Roma. La dedica è rivolta all 'attivista Maga assassinato il 10 settembre nello Utah, i cui funerali si terranno oggi in Arizona alla presenza del presidente americano, Donald Trump. Più goliardica invece la tifoseria romanista che nelle zone del Bar River e dell’Obelisco, a ridosso dello stadio Olimpico, ha appeso diversi striscioni con la scritta “Lotito Resisti” su cartelli stradali e transenne. Messaggio ironico rivolto al presidente della Lazio da sempre oggetto dell'ironia degli ultras giallorossi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Olimpico blindato per il derby: i laziali espongono uno striscione per Kirk (Video)

In questa notizia si parla di: olimpico - blindato

Lazio-Roma: è il giorno del derby. Stadio Olimpico blindato e strade chiuse

Lazio-Roma: è il giorno del derby. Stadio Olimpico blindato e strade chiuse https://ift.tt/029pSDz - X Vai su X

Derby della Capitale, Olimpico blindato: massima allerta ordine pubblico per Lazio-Roma - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Roma: è il giorno del derby. Stadio Olimpico blindato e strade chiuse; Derby Lazio-Roma, droni e mille agenti per la domenica più lunga: “Olimpico blindato”; Derby Lazio-Roma, Olimpico blindato: strade chiuse dalle 9, cancelli aperti alle 10. Rischio scontri.

Derby di Roma: Olimpico blindato e controlli con droni - L’obiettivo principale è prevenire episodi come quelli verificatisi lo scorso aprile, quando una vera e propria guerriglia urbana esplose a Ponte Milvio e al Flaminio. Riporta rainews.it

Derby Lazio-Roma, Olimpico blindato: strade chiuse dalle 9, cancelli aperti alle 10. Rischio scontri - 500 uomini delle forze dell'ordine per il match che comincia alle 12. Scrive roma.corriere.it