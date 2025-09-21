Olimpiadi Milano-Cortina 2026 la passeggiata monitorante di Libera tra i cantieri | Incongruenze sui dati
“Il reale impatto economico, oltre che ambientale e sociale, sarà scoperto solo alla fine dei Giochi “. Così la giornalista Elena Ciccarello, direttrice della rivista “La VoceLibera”, a margine dell’evento “100 Passi verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026”, organizzato da Liberainformazione nel capoluogo lombardo. “Una passeggiata monitorante”, così è stata definita dagli organizzatori, per “osservare quello che ci accade attorno con uno sguardo critico”. Sulle Olimpiadi, denuncia Ciccarello, è difficile avere dati: “Una serie di promesse fatte non sono state mantenute. Non si rispetta quello che veniva detto pubblicamente, come le incongruenze sui dati dei costi, le incongruenze sui dati di impatto ambientale e quelle sulla previsione di nascita di alcuni organismi oggi inesistenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
