Olimpiadi al lavoro sulla pista da sci di Bormio c’è una ditta coinvolta in una inchiesta per corruzione | è stata già esclusa da un appalto regionale

BORMIO – Le sorprese olimpiche non finiscono mai. Una società esclusa da un appalto della Regione Lombardia perché coinvolta in un’inchiesta per corruzione, rimane come subappaltatrice in altri due lavori banditi da Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico), il braccio operativo dello Stato per le opere dei Giochi invernali che cominceranno a febbraio. Un paradosso, anche se in un caso concorreva direttamente a una procedura aperta per realizzare un sistema di innevamento a Bormio, per conto di Aria, l’Azienda regionale lombarda per l’innovazione e gli acquisti, mentre negli altri due casi si limita ad eseguire le direttive delle due ditte che hanno vinto gli appalti di Simico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

