oggi si giocano quattro partite una coppia al secondo posto

Il Moie Vallesina con il blitz vincente di ieri sul campo del Villa San Martino aggancia l’ Alma Fano al secondo posto, a -1 dalla vetta, in attesa dei risultati odierni. Oggi quattro partite. Per le nostre al Fioretti domenica storica per la Castelfrettese, neopromossa, che ospita una big come l’Alma Fano. A Chiaravalle sarà derby per la Biagio Nazzaro che ospita la Montemarcianese, entrambe alla ricerca della prima vittoria in campionato. Promozione (girone A), terza giornata (ore 15:30). Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Montemarcianese, Castelfrettese-Alma Fano, Lunano-Gabicce Gradara, Tavullia Valfoglia-Pergolese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

