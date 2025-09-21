Oggi Saturno sarà più grande e brillante che mai e si può vedere grazie alla Luna nuova

Cultweb.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preparatevi per uno spettacolo celeste imperdibile. Oggi Saturno, il signore degli anelli, raggiungerà l’ opposizione, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Questo significa che il pianeta apparirà più grande e brillante che mai nel nostro cielo notturno, offrendo un’occasione unica per ammirarlo in tutto il suo splendore. L’opposizione si verifica quando la Terra si trova esattamente tra Saturno e il Sole. In questo allineamento, Saturno sorge al tramonto e tramonta all’alba, rimanendo visibile per tutta la notte. Come una luna piena, sarà completamente illuminato dai raggi solari, regalandoci una visione mozzafiato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

oggi saturno sar224 pi249 grande e brillante che mai e si pu242 vedere grazie alla luna nuova

© Cultweb.it - Oggi Saturno sarà più grande e brillante che mai (e si può vedere grazie alla Luna nuova)

In questa notizia si parla di: oggi - saturno

Oggi 8 settembre il bacio della Luna a Saturno: a che ora e come vedere il fenomeno astronomico

Cerca Video su questo argomento: Oggi Saturno Sar224 Pi249