Oggi non è l’equinozio d’autunno ma molti non lo sanno Quando sarà e l’orario esatto

Roma, 21 settembre 2025 – L' autunno astronomico non inizia quando percepiamo giornate più corte o temperature più fresche, ma in un istante preciso: quello in cui il Sole attraversa l'equatore celeste dirigendosi verso sud. È il momento dell'equinozio. Nel 2025 cadrà lunedì 22 settembre: non il 21, data che spesso ricordiamo in riferimento al fenomeno, bensì un giorno dopo, poiché la data è variabile e dipende da precisi calcoli astronomici. Sommario Che cos'è l'equinozio d'autunno. Orario esatto nel 2025. Perché non sempre il 21 settembre. Cosa osservare quel giorno in Italia.