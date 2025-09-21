Oggi i funerali di Kirk con Trump e Vance Il mondo Maga diviso sulle epurazioni

Per Cruz, alleato del tycoon, è lecito ogni commento sull'omicidio. Il presidente Usa, però, ragiona in termini di egemonia culturale.

Imponenti misure di sicurezza per i funerali di Kirk. Attese 100 mila persone. Donald Trump ci sarà - Dopo il caso Kimmel, Trump attacca Letterman; Omicidio Charlie Kirk, funerale show allo stadio: Trump sul palco ma Fbi nega legami del killer con la sinistra; Funerali di Charlie Kirk, oggi la cerimonia allo stadio con Trump e Vance.

Charlie Kirk, la marea Maga a Phoenix per i funerali: Lacrime, t-shirt e tensioni. Trump sul palco con Vance - Nonostante sia fine settembre il caldo non sembra voler abbandonare Phoenix e tutta l’area metropolitana, dove oggi si svolgeranno i funerali dell’attivista conservatore Charlie ... Scrive ilmattino.it

Migliaia allo State Farm Stadium per i funerali di Charlie Kirk, uomo armato fermato prima della cerimonia - Funerali di Charlie Kirk a Phoenix con oltre 100mila partecipanti, interventi di trump e vance, alta sicurezza dopo l’arresto di un uomo armato vicino allo stadium ... Secondo gaeta.it