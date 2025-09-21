Oggi i funerali di Charlie Kirk | Trump e l’élite repubblicana a Phoenix per l’ultimo saluto

Migliaia di persone si preparano a rendere omaggio a Charlie Kirk nello State Farm Stadium di Glendale, Arizona, dove oggi si terranno i funerali del leader conservatore ucciso il 10 settembre. L’evento, che potrebbe attirare oltre 100.000 partecipanti, è stato classificato dal Dipartimento per la Sicurezza Interna come “evento di Livello 1”, la stessa categoria di Super Bowl e vertici internazionali, e vede un imponente dispositivo di sicurezza coordinato tra autorità locali, federali e Secret Service. L'inizio della cerimonia è previsto per le 11:00 ora locale in Arizona, ovvero le 14:00 ET (le 20:00 in Italia). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Oggi i funerali di Charlie Kirk: Trump e l’élite repubblicana a Phoenix per l’ultimo saluto

