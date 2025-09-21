Oggi 21 settembre è San Matteo | il pubblicano che diventa apostolo ed evangelista

Era un esattore delle tasse, poi dopo averlo incontrato divenne apostolo di Gesù: San Matteo è inoltre l’autore di uno dei tre Vangeli sinottici.  Il 21 settembre ricorre la memoria litugica di San Matteo evangelista, che faceva parte del collegio apostolico ed è ricordato in particola modo per aver scritto uno dei tre Vangeli sinottici.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 21 settembre 232 san matteo il pubblicano che diventa apostolo ed evangelista

© Lalucedimaria.it - Oggi 21 settembre è San Matteo: il pubblicano che diventa apostolo ed evangelista

