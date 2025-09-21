Odoardi Rifiuti zero Abruzzo lancia un appello ai cittadini sulla spazzatura | Serve un senso di responsabilità collettivo
Serve un senso di responsabilità collettivo in merito al conferimento dei rifiuti e al rispetto dell'ambiente urbano. A dirlo Giancarlo Odoardi, di Rifiuti zero Abruzzo che aveva segnalato due giorni fa la presenza di un sacchetto di rifiuti abbandonato nello spartitraffico fra strada della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: odoardi - rifiuti
Odoardi (Rifiuti zero Abruzzo) sulla pulizia della pineta di Vallelunga: "Qualcuno ci ha anticipato, chi dobbiamo ringraziare?"
Odoardi (Rifiuti Zero Abruzzo): "Ripulita la pineta Vallelunga ma resta l'ombra dell'inciviltà" [FOTO]
Odoardi (Rifiuti zero Abruzzo): "In via Anelli un pino domestico fra rifiuti e abbandono" https://ift.tt/ETnbvo0 https://ift.tt/DOXqJmH - X Vai su X
Il parere positivo del Parco nazionale della Maiella è messo nero su bianco, con data del 17 aprile scorso, ossia quanto l’ente ha dato l’ok sulla valutazione di incidenza ambientale dell’impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi della Get Energy. Il docum - facebook.com Vai su Facebook
Odoardi (Rifiuti zero Abruzzo) lancia un appello ai cittadini sulla spazzatura: Serve un senso di responsabilità collettivo; Odoardi (Rifiuti Zero Abruzzo): 'Ripensare la recinzione dell'ex caserma Di Cocco, è un 'maledetto muro''; Odoardi (Rifiuti zero Abruzzo): In via Anelli un pino domestico fra rifiuti e abbandono [FOTO].
Cittadini mobilitati contro i rifiuti - Cittadini mobilitati contro i rifiuti Cittadini armati di guanti e sacchetti, dopo l'appello sui social, si sono presentati all'appuntamento per togliere i rifiuti dalla pinetina Vallelunga sul ... Lo riporta rainews.it