Oddo | Tanti lati positivi oggi la squadra ha espresso un buon calcio

Pianetamilan.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi contro il Chievo Verona. Ecco le sue parole nel post-partita. Il Milan Futuro ha vinto 3-2 contro il Chievo Verona. Nel post-partita, l'allenatore Massimo Oddo ha commentato la prestazione della sua squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

oddo tanti lati positivi oggi la squadra ha espresso un buon calcio

© Pianetamilan.it - Oddo: “Tanti lati positivi oggi, la squadra ha espresso un buon calcio”

In questa notizia si parla di: oddo - tanti

Oddo: Dobbiamo cogliere i lati positivi; Vigilia Vicenza-Padova, Oddo: Abbiamo la nostra identità, dobbiamo mettere in campo le nostre qualità; Al Mazza arriva la capolista Frosinone, Oddo prepara la 'guerra': Spal, serve più personalità.

oddo tanti lati positiviMN - Oddo: "C'è tanta ambizione, oggi partita gagliarda: abbiamo pressoché dominato" - Un ottimo Milan Futuro vince con una bellissima rimonta la terza giornata del campionato di Serie D, girone B: 3- Segnala milannews.it

oddo tanti lati positiviMN - Milan Futuro, Oddo: "I ragazzi si devono abituare al nuovo campionato. Il nostro obiettivo più grande è..." - Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha dichiarato dopo la vittoria contro il Pavia: "I ragazzi devono abituarsi ai ritmi e alle caratteristiche di questo campionato. Segnala milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Oddo Tanti Lati Positivi