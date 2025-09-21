Oddo | Tanti lati positivi oggi la squadra ha espresso un buon calcio

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi contro il Chievo Verona. Ecco le sue parole nel post-partita. Il Milan Futuro ha vinto 3-2 contro il Chievo Verona. Nel post-partita, l'allenatore Massimo Oddo ha commentato la prestazione della sua squadra.

Le parole di Mister Massimo Oddo dopo la partita del #MilanFuturo: "Il gol subito subito dopo il 2-0 è un qualcosa di grave, ma va di pari passo con l'inesperienza. È normale per ragazzi di 17-18 anni commettere errori. Cresceranno"

