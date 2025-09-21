Oceana – Il sussurro degli abissi
Sylas, un ricercatore in fuga da un mondo in rovina, scopre che le profondità oceaniche nascondono un’intelligenza antica. Mentre una corporazione spietata vuole sfruttarla, lui dovrà allearsi con una hacker e una studiosa per impedire un disastro, in un’epica lotta dove il destino di due civiltà si decide tra luce e abisso. Sylas non aveva mai creduto che il mare fosse silenzioso. I suoi professori all’accademia lo dipingevano come un deserto blu, un’immensa vasca senza suoni, popolata da creature marginali e insignificanti, oppure troppo in profondità per essere veduti. Ma lui lo percepiva diverso: l’oceano respirava, pulsava, sussurrava storie che nessun linguaggio umano poteva tradurre. 🔗 Leggi su Lortica.it
oceana - sussurro
