Occhio Napoli il messaggio della Roma è chiaro | Gasperini non ci sta

Il Napoli giocherà domani sera contro il Pisa, ma prima è arrivato un messaggio dalla Roma di Gasperini Il Napoli, dopo aver perso nel match inaugurale della fase a girone unico della Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, ha l’occasione di diventare capolista solitaria. Visto il pareggio di ieri della Juve contro il Verona, in caso di successo contro il Pisa, gli azzurri sarebbero da soli in vetta alla classifica. Tuttavia, come sa benissimo Antonio Conte, la sfida contro i toscani non è per nulla scontata. Ma per il Napoli, in attesa della sfida di domani sera contro il Pisa, è arrivato un messaggio netto anche dalla parte della Roma di Gasperini. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Occhio Napoli, il messaggio della Roma è chiaro: Gasperini non ci sta

In questa notizia si parla di: occhio - napoli

Occhio Napoli: il top club ti soffia il bomber!

Calciomercato Napoli, ancora un’occhio in Inghilterra: sondaggio per il classe 2004

Napoli su Frattesi, occhio alla Big: c’è anche la data

Occhio a cullarsi sull'espulsione, il Napoli col City ha perso nettamente. Non capirlo significa farsi del male Di Lorenzo non è stato espulso per un errore arbitrale. Il calcio ad alto livello è questo. Il migliore è stato Milinkovic. È stata una lezione ma le lezioni va - facebook.com Vai su Facebook

Occhio a cullarsi sull’espulsione, il Napoli col City ha perso nettamente. Non capirlo significa farsi del male Di Lorenzo non è stato espulso per un errore arbitrale. Il calcio ad alto livello è questo. Il migliore è stato Milinkovic. È stata una lezione ma le lezioni va - X Vai su X

Raoul Bova: il Napoli cancella il video con l’audio sugli “occhi spaccanti”, ma è boom sui social; Raul Bova dichiara guerra al Napoli di De Laurentis: centra Kevin De Bruyne; Ranieri sull'arbitraggio di Napoli-Roma: Meglio starsene zitti che se no passa il messaggio che mi lamento.

Calciomercato, il pagellone: Napoli favorito (9), occhio alla Roma (8). Incognita Inter (6,5), pasticcio Milan (5) - Il calciomercato si è chiuso ufficialmente nella serata di lunedì 1 settembre e a bocce ferme si può fare un riepilogo di ciò che è successo e di cosa poteva succedere, per una Serie A che conferma ... Lo riporta leggo.it

Sacchi: "Napoli, il messaggio di Conte è arrivato. Roma? Versione incompleta dell'Atalanta" - L'ex tecnico Arrigo Sacchi, intervenuto come ormai di consueto sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così la vittoria del Napoli all'esordio in campionato contro il Sassuolo: ... tuttomercatoweb.com scrive