Obicà si compra Burgez | operazione da 1,3 milioni di euro
Obicà Mozzarella Bar, tramite la società titolare del marchio Mercato srl, si è aggiudicata lo scorso 29 agosto l’asta relativa a Burgez, catena di smash burger in liquidazione giudiziale, con un’offerta pari a 1,3 milioni di euro.Il trasferimento della proprietà non è ancora formalizzato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Fallimento di Burgez, intera catena in vendita o “spezzatino” dei ristoranti: l’operazione salvataggio del brand di hamburger - Milano – Si profila un passaggio di mano, con una cessione dell’intero ramo d’azienda o una vendita “spezzatino“ dei singoli punti vendita considerati come ramo autonomo, per Burgez, il "fast food più ... Secondo ilgiorno.it