Obicà acquisisce Burgez | dalla mozzarella ai fast food per marchio e locali 1,3 milioni

Milano – Dalla mozzarella gourmet agli hamburger del “fast food più irriverente del mondo” finito in cattive acque. Obicà Mozzarella Bar, catena di ristoranti fondata a Roma nel 2004 e al centro di un percorso di espansione in Italia e all’estero, acquisisce anche Burgez: è il vincitore, rimasto fino ad ora misterioso, dell’asta che ad agosto si era conclusa con l’aggiudicazione di marchio e locali al prezzo di 1,3 milioni di euro. Si apre quindi un inedito capitolo, come ha anticipato il magazine specializzato “Retail&food“, per la catena di locali, controllata dalla famiglia Scudieri, caratterizzata dai menu con ingrediente principale le mozzarella di bufala campana Dop, base per pizze e primi piatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

