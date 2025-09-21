Oasis in Tour | Le Canzoni Iconiche che Hanno Definito un’Epoca

Donnemagazine.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivivi le emozioni degli Oasis con le citazioni più iconiche delle loro canzoni, mentre si preparano per un tour imperdibile. Immergiti nella magia della loro musica e scopri i testi che hanno segnato un'epoca! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

oasis in tour le canzoni iconiche che hanno definito un8217epoca

© Donnemagazine.it - Oasis in Tour: Le Canzoni Iconiche che Hanno Definito un’Epoca

In questa notizia si parla di: oasis - tour

Defender al fianco degli Oasis nel tour mondiale

Richard Ashcroft, in tour con gli Oasis e nuovo album a ottobre

Oasis, la reunion a Cardiff: orari, possibile scaletta e date del tour

Aspettando la reunion degli Oasis, 10 canzoni che raccontano Noel e Liam Gallagher; Ma quindi qual è la scaletta del live degli Oasis?; Gli Oasis, insieme dopo 16 anni, cantano Wonderwall con il pubblico a Cardiff: Siamo felici di essere tornati.

oasis tour canzoni iconicheLe 10 più belle frasi dei The Oasis, che ora possiamo tornare a sentire live - Alcune delle più belle frasi tratte dalle canzoni di The Oasis: è in corso il tour, che ha visto la riunione dei fratelli Gallagher. Da diredonna.it

Gli Oasis tornano finalmente live: quali canzoni suonano nel tour reunion - La prima data è il 4 luglio a Cardiff: ecco la scaletta e l'ordine delle canzoni Ci siamo. Si legge su deejay.it

Cerca Video su questo argomento: Oasis Tour Canzoni Iconiche