Nuovo polo dell’infanzia Via alla seconda variante
di Maria Rosa Di Termine Procede l’iter per dotare il popoloso quartiere di Levanella, alla periferia Sud, del nuovo plesso dell’infanzia. Un’opera ritenuta strategica per il territorio dagli amministratori di Palazzo Varchi e finanziata nell’ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto, avviato nel 2021 con un investimento iniziale previsto di circa 3 milioni di euro, ha subito nel tempo un progressivo aggiornamento, fino a raggiungere oggi un quadro economico complessivo di 3.552.000 euro. L’ultima variante, la seconda, in linea con quanto annunciato già nei mesi scorsi prevede alcune novità di rilievo per l’accoglienza visto che l’immobile potrà ospitare 80 bambini tra 0 e 6 anni, 20 in più rispetto ai 60 inizialmente previsti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
