Nuovo medico al Morelli nel team di Chirurgia toracica
La dottoressa Gabriella Roca (foto) sale a Sondalo per potenziare la Chirurgia toracica, un reparto d’eccellenza del Morelli. L’ingresso della giovane e preparata professionista ha fatto salire a sette i dirigenti medici dell’équipe della Chirurgia toracica dell’ospedale di Sondalo, coordinati dal direttore Paolo Scanagatta. Proveniente dalla scuola di specializzazione dell’Università di Padova, una delle più prestigiose in Italia per la Chirurgia toracica, martedì scorso ha preso servizio. Tutto dopo che ha vinto il concorso bandito dall’Asst Valtellina e Alto Lario nello scorso mese di agosto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
