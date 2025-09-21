Nuovo corteo pro Palestina in concomitanza con lo sciopero generale del 22 settembre
Dopo la manifestazione in centro che si è tenuta il 19 settembre scorso, a Pescara nuovo corteo pro Palestina e contro il genocidio di Gaza. A organizzare la manifestazione, lunedì 22 settembre dalle ore 10, i sindacati Usb e Cub, i partiti Potere al Popolo e Rifondazione Comunista assieme alle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: nuovo - corteo
Ponte sullo Stretto e spese militari, nuovo corteo contro l'infrastruttura: "Vogliamo l'acqua no la guerra"
Da piazza Cairoli il nuovo corteo contro il Ponte, sabato percorso modificato per lavori e celebrazioni
Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla
Anche Catania aderisce allo sciopero generale: nuovo corteo in via Etnea in sostegno del popolo palestinese https://ift.tt/Rzt3V2s https://ift.tt/scyEXrk - X Vai su X
Il mattarello artistico protagonista dello scambio tra nuovo OSTE e precedente durante il corteo; e’ un’opera dello scultore Vittorio Mameli, che da anni si cimenta in questa lavoro sul legno. In anni passati altri hanno creato il mattarello. Nel libro RIGOROSAME - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo corteo pro Palestina in concomitanza con lo sciopero generale del 22 settembre; Divieto di manifestare per la Palestina, chieste nuove misure cautelari a Torino; Corteo regionale per Gaza, attesi in migliaia a Torino da tutto il Piemonte: partenza in piazza Statuto, il percorso.
Il Comitato per la Palestina aderisce allo sciopero del 22 settembre, corteo a Siracusa - Il Comitato Siracusano per la Palestina annuncia la propria adesione allo sciopero nazionale indetto da USB e Cobas per lunedì 22 settembre. Da siracusaoggi.it
A Brescia altre due manifestazioni per la Palestina: mercoledì e poi di nuovo venerdì - Cortei e presìdi in tutto il Paese per chiedere che anche l'Italia si unisca alle sanzioni internazionali contro Israele. quibrescia.it scrive