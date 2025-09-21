Nuovo corteo pro Palestina in concomitanza con lo sciopero generale del 22 settembre

Dopo la manifestazione in centro che si è tenuta il 19 settembre scorso, a Pescara nuovo corteo pro Palestina e contro il genocidio di Gaza. A organizzare la manifestazione, lunedì 22 settembre dalle ore 10, i sindacati Usb e Cub, i partiti Potere al Popolo e Rifondazione Comunista assieme alle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it