Nuovo corteo pro Palestina in concomitanza con lo sciopero generale del 22 settembre

Ilpescara.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la manifestazione in centro che si è tenuta il 19 settembre scorso, a Pescara nuovo corteo pro Palestina e contro il genocidio di Gaza. A organizzare la manifestazione, lunedì 22 settembre dalle ore 10, i sindacati Usb e Cub, i partiti Potere al Popolo e Rifondazione Comunista assieme alle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - corteo

Ponte sullo Stretto e spese militari, nuovo corteo contro l'infrastruttura: "Vogliamo l'acqua no la guerra"

Da piazza Cairoli il nuovo corteo contro il Ponte, sabato percorso modificato per lavori e celebrazioni

Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla

Nuovo corteo pro Palestina in concomitanza con lo sciopero generale del 22 settembre; Divieto di manifestare per la Palestina, chieste nuove misure cautelari a Torino; Corteo regionale per Gaza, attesi in migliaia a Torino da tutto il Piemonte: partenza in piazza Statuto, il percorso.

nuovo corteo pro palestinaIl Comitato per la Palestina aderisce allo sciopero del 22 settembre, corteo a Siracusa - Il Comitato Siracusano per la Palestina annuncia la propria adesione allo sciopero nazionale indetto da USB e Cobas per lunedì 22 settembre. Da siracusaoggi.it

A Brescia altre due manifestazioni per la Palestina: mercoledì e poi di nuovo venerdì - Cortei e presìdi in tutto il Paese per chiedere che anche l'Italia si unisca alle sanzioni internazionali contro Israele. quibrescia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Corteo Pro Palestina