Nuovo campo da basket per Simone Il Comune lo dedica a Tarquinio L’inaugurazione con i suoi parenti

Un campo nel nome di Simone. È stato inaugurato, a Medicina, il nuovo campo da basket dedicato a Simone Tarquinio, situato all’interno dei giardini pubblici di via Oberdan. Il medicinese Simone, scomparso nel 2015 dopo una malattia a soli 33 anni, si è dedicato allo sport, iniziando a praticare basket nelle giovanili della " Virtus Medicina ", per poi proseguire la sua carriera in diverse squadre – Massa Lombarda, Giardini Margherita, Altedo, Morciano di Romagna e l’Olimpia Castel San Pietro – partecipando nei tornei regionali in Serie C2. Nel campionato regionale 20052006 gli è stato assegnato il titolo di "miglior realizzatore" e fu in quel momento che il tecnico Alberici lo nominò "Il Principe". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

