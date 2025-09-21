Nuovi volontari ospedalieri in partenza due corsi di formazione a Piacenza e Castelsangiovanni
. A organizzarli la sezione locale di Avo (associazione volontari ospedalieri), con una serie di appuntamenti a partire dal prossimo mese di ottobre. A Piacenza il corso di terrà dal 20 ottobre con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: nuovi - volontari
Chi sono i nuovi “marinai” volontari che permettono al battello leonardesco di navigare tutti i giorni
Enpa di Chieti chiede aiuto: lancia una raccolta fondi ed un appello per nuovi volontari
Un riconoscimento per i “Nonni Vigili”: l'Amministrazione ringrazia i volontari e invita nuovi cittadini a partecipare
È iniziato ieri sera il corso SA, che porterà i nuovi volontari, dopo aver passato l'esame finale e almeno 30 ore di tirocinio, a operare in emergenza 118. Tutti loro sono già abilitati al trasporto sanitario. Buon lavoro a tutti #criquattrocastella #crocerossaitaliana - facebook.com Vai su Facebook
SOS Malnate cerca nuovi volontari: tutto pronto per gli Open Day di settembre http://varesenews.it/2025/08/sos-malnate-cerca-nuovi-volontari-tutto-pronto-per-gli-open-day-di-settembre/2302012/… #OpenDay #SosMalnate #volontariato - X Vai su X
Nuovi volontari ospedalieri, in partenza due corsi di formazione a Piacenza e Castelsangiovanni; Un nuovo sodalizio accanto a chi soffre; AVO Tarquinia OdV organizza un corso di formazione per nuovi volontari.
Nasce AVO Catania, una nuova realtà di volontariato ospedaliero al servizio della città - L’AVO Sicilia (Associazione Volontari Ospedalieri) rafforza la propria presenza nell’Isola con l’apertura di una nuova sede territoriale a Catania. blogsicilia.it scrive
L’Avo di Tarquinia cerca nuovi volontari: previsto un corso - L' Avo di Tarquinia Odv, un’organizzazione di volontariato attiva presso l’ospedale locale, ha aperto una campagna di reclutamento. Si legge su civonline.it