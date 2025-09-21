Nuovi volontari ospedalieri in partenza due corsi di formazione a Piacenza e Castelsangiovanni

Ilpiacenza.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. A organizzarli la sezione locale di Avo (associazione volontari ospedalieri), con una serie di appuntamenti a partire dal prossimo mese di ottobre. A Piacenza il corso di terrà dal 20 ottobre con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - volontari

Chi sono i nuovi “marinai” volontari che permettono al battello leonardesco di navigare tutti i giorni

Enpa di Chieti chiede aiuto: lancia una raccolta fondi ed un appello per nuovi volontari

Un riconoscimento per i “Nonni Vigili”: l'Amministrazione ringrazia i volontari e invita nuovi cittadini a partecipare

Nuovi volontari ospedalieri, in partenza due corsi di formazione a Piacenza e Castelsangiovanni; Un nuovo sodalizio accanto a chi soffre; AVO Tarquinia OdV organizza un corso di formazione per nuovi volontari.

Nasce AVO Catania, una nuova realtà di volontariato ospedaliero al servizio della città - L’AVO Sicilia (Associazione Volontari Ospedalieri) rafforza la propria presenza nell’Isola con l’apertura di una nuova sede territoriale a Catania. blogsicilia.it scrive

nuovi volontari ospedalieri partenzaL’Avo di Tarquinia cerca nuovi volontari: previsto un corso - L' Avo di Tarquinia Odv, un’organizzazione di volontariato attiva presso l’ospedale locale, ha aperto una campagna di reclutamento. Si legge su civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Volontari Ospedalieri Partenza