Nuovi allacci e lavori edili | ecco i cantieri della settimana

Firenzetoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi allacci alla fognatura in via dei Pandolfini e alla rete di distribuzione del gas in via Sgambati e ancora il rifacimento di un muro in via delle Sentinelle. Sono solo alcuni dei lavori programmati per la settimana.Interventi in via Sgambati, via delle Sentinelle e via dello Spedaluzzo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

