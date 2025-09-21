Nuovi allacci e lavori edili | ecco i cantieri della settimana
Nuovi allacci alla fognatura in via dei Pandolfini e alla rete di distribuzione del gas in via Sgambati e ancora il rifacimento di un muro in via delle Sentinelle. Sono solo alcuni dei lavori programmati per la settimana.Interventi in via Sgambati, via delle Sentinelle e via dello Spedaluzzo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La prima fase durerà fino a metà ottobre con messa in sicurezza e nuovi allacci alle utenze #Riccione #Attualita
? Il punto sui lavori che Marche Multiservizi sta facendo in città per rinnovare la rete idrica e del gas. I numeri: 1 9.2 milioni di investimenti 2 12 km di nuova rete idrica 3 3 km di nuova rete del gas 4 1000 nuovi allacci Le strade interessate d
Edilizia residenziale pubblica, ecco i nuovi diciotto alloggi - Sono terminati i lavori per la realizzazione di 18 alloggi Erp, acronimo che sta per Edilizia residenziale pubblica, nell’area dell’ex colonia Prealpi a Villamarina, confiscata anni fa alla ... Da ilrestodelcarlino.it
