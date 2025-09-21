Nuove poltrone per la marsupio terapia | un supporto concreto per la neonatologia dell' ospedale

La Neonatologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ha ricevuto una donazione di 5 poltrone specifiche per la Marsupio Terapia, unitamente a cuscini per l’allattamento e telini per il contenimento posturale dei piccoli. Questo importante contributo è stato reso possibile grazie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it