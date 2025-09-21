Nuova scuola in tribunale E’ stato risolto il contratto con il ‘Consorzio Simplex’

Sul progetto e i lavori della nuova scuola primaria per le nuove aule delle elementari l’Amministrazione comunale di San Gimignano senza tanti complimenti ha risolto e sciolto il contratto con il ‘Consorzio Simplex’ che doveva consegnare le nuove aule e preso la strada della via legale. Lo conferma in una nota la Giunta comunale: "Risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento e contestuale costituzione in giudizio a difesa del Comune nel contenzioso aperto dal Consorzio Simplex, soggetto incaricato della realizzazione della nuova scuola primaria del capoluogo, finanziata nell’ambito del Pnrr". 🔗 Leggi su Lanazione.it

