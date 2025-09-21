Nuova Renault Twingo 2026 | sarà questo il suo aspetto?

Ecco un’anteprima molto dettagliata di come sarà la Renault Twingo 2026 (nome commerciale atteso: Twingo E-Tech )?—?un’autentica rinascita elettrica del mito urbano francese! Design ed estetica. Il nuovo modello prende ispirazione dal Twingo originale degli anni ’90, con linee arrotondate, gruppi ottici circolari e look giocoso e moderno. Le luci hanno un leggero rigonfiamento frontale, fedele al concept visionario.. Le porte anteriori hanno maniglie tradizionali, quelle posteriori integrate nel montante C, per un effetto estetico ordinato e contemporaneo.. Il prototipo verrà prodotto con minime modifiche rispetto al concept, garantendo un look simile a quello mostrato sul palco del Salone di Parigi e Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

