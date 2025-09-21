Nuova attività a Terni | Staccare dalla routine quotidiana per immergersi nella varietà dei capi selezionati
Ad inizio del mese di settembre una nuova attività commerciale ha debuttato in centro. L’idea è nata da Mauro, originario di Genova che ha deciso di puntare su Terni, dopo una precedente esperienza in Puglia. Ha lavorato nel settore pubblico per diversi anni per poi compiere uno step intermedio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: nuova - attivit
Al via da questa sera, dalle ore 20, una nuova attività di disinfestazione in alcune vie del Comune di Verona attigue al Comune di Buttapietra, dove si è verificato un nuovo caso di Chikungunya. L’intervento si rende necessario, su richiesta giunta oggi dall’Azi - facebook.com Vai su Facebook
Calo del sesso, calo della fertilità, calo delle nascite: la nuova "triade" delle società moderne che cambierà il sistema in cui viviamo. A proposito dell'attività sessuale, da qualche anno negli USA e da altre parti discutono della "recessione sessuale" e varie anal - X Vai su X
Grande Fratello, Helena lascia Milano: nuova vita e convivenza con Javier a Terni - La fine dell'estate segna l’inizio di una nuova vita per due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Da it.blastingnews.com
Terni, successo per "La Formica Rossa", la nuova rassegna firmata Letz. Ma lo... - Dopo il successo della prima serata di "La Formica Rossa", la nuova rassegna teatrale che ha acceso l’Anfiteatro Romano di Terni con il sold out di ieri sera per Barbascura X, gli organizzatori ... Riporta ilmessaggero.it