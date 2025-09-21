Novellino ammette | Scudetto? L’anti Napoli è la Juve Chivu? Ha una grande occasione ma…

Novellino ha parlato della lotta scudetto in Serie A commentando i valori delle tre grandi favorite allo scudetto. Le sue parole. Intervistato da TMW, Walter Novellino ha parlato della lotta scudetto in Serie A e delle prospettive dell’ Inter guidata da Cristian Chivu, soffermandosi anche sulla partita di oggi contro il Sassuolo. LA LOTTA SCUDETTO Novellino ha indicato la Juventus come principale antagonista del Napoli: «Sono curioso di vedere la Roma fino alla fine, ma come anti Napoli direi la Juventus. Ha una squadra molto forte. Ha una rosa di grande qualità». L’ex allenatore ha riconosciuto ai bianconeri la solidità e la profondità necessarie per competere fino alla fine del campionato, sottolineando come possano giocarsi concretamente le chance per il titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

