Nove medaglie l’omaggio di Lecco ai concittadini deportati o internati

Lecco – È stata celebrata ieri, anche a Lecco, la prima Giornata degli internati, occasione per consegnare la Medaglia d'Onore a nove cittadini italiani residenti in provincia di Lecco, militari o civili, che erano stati deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale. I riconoscimenti sono stati ritirati dai familiari, alcuni dei quali hanno preso parola con ricordi toccanti, durante la cerimonia che si è svolta all'Auditorium della Casa dell'Economia di via Tonale 28 a Lecco, alla presenza del prefetto di Lecco, Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, e dei rappresentanti istituzionali.

