Notte Gialla da record con migliaia di presenze | mai così tante per la manifestazione che chiude gli Eventi Scalini FOTO

Chietitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono arrivati in migliaia, nella serata di sabato 20 settembre, a Chieti Scalo, per l'evento clou degli Eventi Scalini, la rassegna di eventi che ha animato per tutto il mese la parte bassa della città. Erano 22 gli eventi organizzati nell'area pedonale di 2 chilometri intorno a piazzale Marconi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notte - gialla

13° Edizione Agri Young – la notte gialla 2025, a Montevarchi si celebra l’agricoltura giovane tra cultura, gusto e musica

Musica, cibo e animazione. Torna la ’Notte Gialla’

Giovani agricoltori, Coldiretti: la notte gialla invade Montevarchi

Notte Gialla da record con migliaia di presenze: mai così tante per la manifestazione che chiude gli Eventi Scalini [FOTO]; A Desenzano va in scena la Notte gialla di Coldiretti; Meteo in Toscana, il maltempo sferza tante zone della regione. Pioggia record in Maremma.

’La Notte Gialla’ sabato riscalda Colle - Colle di Val d’Elsa torna ad accendersi con La Notte Gialla, l’atteso appuntamento di settembre organizzato dall’associazione La Scossa. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Gialla Record Migliaia