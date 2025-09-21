Notte europea dei Ricercatori all’Osservatorio di Capodimonte | il cielo di Napoli torna protagonista

Il cielo di Napoli torna protagonista con la Notte Europea dei Ricercatori 2025. Venerdì 26 settembre, l’Inaf-Osservatorio Astronomico di Capodimonte apre le sue porte per una serata straordinaria dedicata alla scoperta dell’universo. Astronomi e astronome accompagneranno il pubblico sulla terrazza che guarda il cielo per un viaggio affascinante tra le meraviglie del cosmo: dal Sole alle stelle della Via Lattea, dalle galassie più lontane alle comete più sfuggenti, passando per le polveri planetarie, l’astrobiologia e le tecnologie più avanzate per la costruzione dei telescopi del futuro. L’evento si inserisce nel progetto Streets, coordinato dall’Università di Napoli Federico II, con la partecipazione dell’Unione Astrofili Napoletani e dei ricercatori dell’Università Parthenope, e propone un ricco programma di esperienze immersive: esperimenti didattici, lezioni al planetario, una mostra di astrofotografia e un esclusivo percorso tra antichi strumenti e preziosi volumi della più antica istituzione scientifica partenopea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

