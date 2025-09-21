Notte di fuoco | fiamme in un bar a Porto Cesareo e in un’azienda a Squinzano
PORTO CESAREOSQUINZANO - Due incendi hanno tenuto impegnati vigili del fuoco e forze dell’ordine nella notte tra sabato e domenica. Il primo episodio si è verificato a Porto Cesareo, dove un incendio ha interessato un locale commerciale in via Francesco Cilea.L’allarme è scattato intorno alle 3. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: notte - fuoco
Una notte di fuoco a Marinella: le fiamme sono divampate nell’ex area espositiva abbandonata
Sabato notte di fuoco e fiamme a Napoli
Porcari, a fuoco una cartiera nella notte
Notte di fuoco a Mulinu Becciu: le fiamme hanno lesionato anche un tubo del gas di città - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo, dalla notte scorsa svolti 150 interventi in #Lombardia, principalmente per allagamenti, smottamenti, alberi pericolanti, soccorsi a persone bloccate e verifiche di stabilità: prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco soprattutto nelle province di Como, Lecc - X Vai su X
Notte di fuoco: fiamme in un bar a Porto Cesareo e in un’azienda a Squinzano; Divampano le fiamme nella notte: incendio distrugge un bar; Palau, bar in fiamme nella notte: in azione i vigili del fuoco.
Incendio notturno a Porto Cesareo, distrutto bar - Un incendio ha interessato un bar di Porto Cesareo causando gravissimi danni al locale. Da leccesette.it
Notte di paura in Borgo un incendio distrugge deposito al primo piano - Devastato dalle fiamme magazzino della gelateria dei Mille La proprietaria: «Danni pesanti, costretta a chiudere prima» ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it