Notizie Oggi Martire annuncia la nuova puntata | pace mari e identità friulana tra i temi in diretta
Massimo Martire ha annunciato sui suoi canali social la nuova puntata di Notizie Oggi, in onda a brevissimo. “Tra gli argomenti c’è la Pace, visto che oggi è la Giornata internazionale della Pace. Ma è anche la giornata dell’Alzheimer e ne parlerò. Altro tema, i nostri mari inquinati da microplastiche e le Madonne del Friuli Venezia Giulia. Buona visione”, ha scritto il conduttore. La trasmissione si preannuncia densa di contenuti e di spunti di riflessione, anche grazie agli ospiti attesi in collegamento. Ecco alcune domande che la nostra redazione vorrebbe rivolgere ai suoi ospiti. Ad Andrea Marini Sera tre domande di stringente attualità internazionale e nazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: notizie - oggi
Le notizie più importanti di oggi 30 agosto 2025 a Latina e in provincia
Le notizie più importanti di oggi 29 giugno 2025 a Latina e in provincia
Le notizie più importanti di oggi 30 giugno 2025 a Latina e in provincia
Rassegna stampa sabato 20 settembre Ecco le notizie di oggi sui quotidiani LEGGI https://shorturl.at/CJzOr Seguici anche su WhatsApp, le notizie te le portiamo noi *Iscriviti* https://whatsapp.com/channel/0029VaBeAwbGzzKJ2suc6v2r - facebook.com Vai su Facebook
Le notizie che arrivano da Gaza oggi parlano di una carneficina senza tregua. Dall’alba gli attacchi israeliani hanno colpito persino nei pressi degli ospedali: almeno 83 morti in poche ore. Donne costrette a partorire per strada, operatori umanitari uccisi, ospe - X Vai su X
Massimo Martire annuncia il nuovo appuntamento con “Notizie Oggi” e il canale YouTube; Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk - Texas avvia indagini su professori per commenti su Kirk; Massimo Martire annuncia la nuova puntata di Notizie Oggi su Canale Italia: ospiti da tutto il mondo.
Prevost ribalta Bergoglio, la mossa di Brigitte Macron e Salis: quindi, oggi.. - Allora l'Italia, dopo pochi mesi dall'arrivo di Mario Draghi al governo, era passata da BBB- msn.com scrive
Ucciso l'attivista di destra Charlie Kirk. Trump: martire della verità - Bandiere a mezz'asta negli Stati Uniti e sulla Casa Bianca fino a domenica alle 18, ha annunciato s ... Scrive msn.com