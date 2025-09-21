Notiziario | squadra subito in campo a Rigutino per la ripresa degli allenamenti Varela si candida per il tridente
Nemmeno il tempo di digerire la sconfitta contro il Guidonia che l’Arezzo sabato mattina era già in campo a Rigutino per la ripresa degli allenamenti in vista del turno infrasettimanale di martedì. La squadra si è ritrovata al centro sportivo per una seduta suddivisa in due gruppi, in base al minutaggio accumulato nella gara di venerdì. Lavoro defaticante per chi ha giocato con esercizi mirati al recupero fisico e muscolare. Seduta ad alta intensità, invece, per il resto del gruppo: il programma ha previsto un circuito di muscolazione specifico per gli arti inferiori, seguito da un’esercitazione tecnica e da una serie di partite a pressione, utili a mantenere ritmo e concentrazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: notiziario - squadra
Golden Cell skin for Squadra might i say its PERFECT Via @Bebop_YT #Squadra - X Vai su X
Reggina, squadra al lavoro in vista di Vibo: si attendono notizie su alcuni acciaccati Tutto Reggina - Il Primo Sito Dedicato Alle Notizie in Amaranto - facebook.com Vai su Facebook
Notiziario: squadra subito in campo a Rigutino per la ripresa degli allenamenti. Varela si candida per il tridente; Napoli subito in 10 prova a resistere, ma il City abbatte il muro azzurro: gli inglesi vincono 2-0; Subito in campo in vista del Napoli.
Notiziario: squadra subito in campo a Rigutino per la ripresa degli allenamenti. Varela si candida per il tridente - Nemmeno il tempo di digerire la sconfitta contro il Guidonia che l’Arezzo sabato mattina era già in campo a Rigutino per la ripresa degli allenamenti in vista del turno infrasettimanale di martedì. Riporta sport.quotidiano.net
Subito in campo - I pitagorici sono infatti attesi dall’anticipo di campionato in casa del Potenza, in programma venerdì alle ore 20:30. fccrotone.it scrive